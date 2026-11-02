ЕС и Великобритания намерены углубить оборонное сотрудничество, несмотря на разногласия по SAFE

Евросоюз и Великобритания намерены расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, однако пока не смогли договориться об участии Лондона в европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe - "Безопасные действия для Европы").

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе на диалоге по вопросам безопасности и обороны между ЕС и Великобританией.

"Договориться об участии Великобритании в программе SAFE пока не удалось, но у нас есть другие возможности для сотрудничества", - сказала Каллас.

По ее словам, стороны также обсуждают перспективы второго раунда программы - SAFE 2.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон рассмотрит возможность присоединения к будущей программе после того, как станут известны ее параметры и условия участия.

Он подчеркнул, что оборонная политика Великобритании строится по принципу "НАТО прежде всего, но не только НАТО", отметив необходимость укрепления европейских оборонных возможностей в рамках более сильного Североатлантического альянса.

"Более сильная Европа в составе более сильного НАТО означает более сильную Великобританию и коллективную безопасность", - заявил министр.

Стритинг также предостерег от протекционизма в оборонной промышленности, подчеркнув, что Великобритания и страны ЕС должны совместно наращивать производственные мощности и не ограничивать сотрудничество между европейскими оборонными компаниями.

Каллас, в свою очередь, отметила важность участия Великобритании в более широких оборонных инициативах ЕС. В числе приоритетов она назвала соглашение о рамочном участии Великобритании в гражданских и военных миссиях Евросоюза. Переговоры по этому документу продолжаются.