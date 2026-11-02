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    ЕС и Великобритания намерены углубить оборонное сотрудничество, несмотря на разногласия по SAFE

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:13
    ЕС и Великобритания намерены углубить оборонное сотрудничество, несмотря на разногласия по SAFE

    Евросоюз и Великобритания намерены расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, однако пока не смогли договориться об участии Лондона в европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe - "Безопасные действия для Европы").

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе на диалоге по вопросам безопасности и обороны между ЕС и Великобританией.

    "Договориться об участии Великобритании в программе SAFE пока не удалось, но у нас есть другие возможности для сотрудничества", - сказала Каллас.

    По ее словам, стороны также обсуждают перспективы второго раунда программы - SAFE 2.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон рассмотрит возможность присоединения к будущей программе после того, как станут известны ее параметры и условия участия.

    Он подчеркнул, что оборонная политика Великобритании строится по принципу "НАТО прежде всего, но не только НАТО", отметив необходимость укрепления европейских оборонных возможностей в рамках более сильного Североатлантического альянса.

    "Более сильная Европа в составе более сильного НАТО означает более сильную Великобританию и коллективную безопасность", - заявил министр.

    Стритинг также предостерег от протекционизма в оборонной промышленности, подчеркнув, что Великобритания и страны ЕС должны совместно наращивать производственные мощности и не ограничивать сотрудничество между европейскими оборонными компаниями.

    Каллас, в свою очередь, отметила важность участия Великобритании в более широких оборонных инициативах ЕС. В числе приоритетов она назвала соглашение о рамочном участии Великобритании в гражданских и военных миссиях Евросоюза. Переговоры по этому документу продолжаются.

    Кая Каллас Уэс Стритинг Программа SAFE Европейский союз (ЕС) Великобритания
    Aİ və Britaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir
    EU, UK yet to agree on London's participation in SAFE
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