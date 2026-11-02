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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Айнур Софиева: Доля женщин среди занятого населения Азербайджана превысила 48%

    Внутренняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 16:42
    Айнур Софиева: Доля женщин среди занятого населения Азербайджана превысила 48%

    В Азербайджане фиксируется ежегодное увеличение вовлеченности женщин в нетрадиционные для них области профессиональной деятельности.

    Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на заключительной конференции проекта "Нежные образы сильного общества".

    Она подчеркнула, что подобная положительная динамика стала следствием целенаправленной государственной политики в этой сфере.

    По словам зампреда, доля женщин среди занятого населения составляет 48,1%, что наглядно демонстрирует быстрые темпы развития.

    Отметим, что конференция организована совместно Госкомитетом и ОО "Региональное развитие". Цель проекта - развитие знаний и навыков, лидерских качеств и уверенности в себе у девочек и женщин, а также поддержка их активного участия в общественной жизни.

    Айнур Софиева Занятость населения Права женщин Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda qeyri-ənənəvi sahələrdə qadınların iştirakçılığı ildən-ilə artır
    Aynur Sofiyeva: Women account for more than 48% of Azerbaijan's employed population
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