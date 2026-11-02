Айнур Софиева: Доля женщин среди занятого населения Азербайджана превысила 48%
- 02 ноября, 2026
- 16:42
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В Азербайджане фиксируется ежегодное увеличение вовлеченности женщин в нетрадиционные для них области профессиональной деятельности.
Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на заключительной конференции проекта "Нежные образы сильного общества".
Она подчеркнула, что подобная положительная динамика стала следствием целенаправленной государственной политики в этой сфере.
По словам зампреда, доля женщин среди занятого населения составляет 48,1%, что наглядно демонстрирует быстрые темпы развития.
Отметим, что конференция организована совместно Госкомитетом и ОО "Региональное развитие". Цель проекта - развитие знаний и навыков, лидерских качеств и уверенности в себе у девочек и женщин, а также поддержка их активного участия в общественной жизни.