Айнур Софиева: Доля женщин среди занятого населения Азербайджана превысила 48%

В Азербайджане фиксируется ежегодное увеличение вовлеченности женщин в нетрадиционные для них области профессиональной деятельности.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на заключительной конференции проекта "Нежные образы сильного общества".

Она подчеркнула, что подобная положительная динамика стала следствием целенаправленной государственной политики в этой сфере.

По словам зампреда, доля женщин среди занятого населения составляет 48,1%, что наглядно демонстрирует быстрые темпы развития.

Отметим, что конференция организована совместно Госкомитетом и ОО "Региональное развитие". Цель проекта - развитие знаний и навыков, лидерских качеств и уверенности в себе у девочек и женщин, а также поддержка их активного участия в общественной жизни.