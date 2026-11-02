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    ЕС и Великобритания намерены расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 16:58
    ЕС и Великобритания намерены расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам

    Евросоюз и Великобритания намерены расширять сотрудничество в сфере противодействия кибератакам, диверсиям и другим гибридным угрозам на фоне усиления российской активности в Европе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе, где проходит диалог по вопросам безопасности и обороны ЕС-Великобритания.

    "Кибератаки являются частью более масштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - сказала Каллас, комментируя сообщения о кибератаке на украинское приложение экстренного оповещения.

    По ее словам, подобные действия направлены в том числе на гражданское население и могут препятствовать своевременному предупреждению людей об угрозах.

    Стритинг заявил, что европейские страны должны сохранять бдительность в отношении кибератак и других гибридных угроз, которые, по его мнению, в ряде случаев могут рассматриваться как спонсируемые государством террористические действия.

    При этом он отметил, что пока точно неизвестно, кто стоит за конкретной кибератакой в Украине.

    Кая Каллас Уэс Стритинг Хакерская атака (Кибератаки) Европейский союз (ЕС) Великобритания
    Aİ və Britaniya hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    EU and UK to expand cooperation on countering hybrid threats
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