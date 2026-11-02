ЕС и Великобритания намерены расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам

Евросоюз и Великобритания намерены расширять сотрудничество в сфере противодействия кибератакам, диверсиям и другим гибридным угрозам на фоне усиления российской активности в Европе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе, где проходит диалог по вопросам безопасности и обороны ЕС-Великобритания.

"Кибератаки являются частью более масштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - сказала Каллас, комментируя сообщения о кибератаке на украинское приложение экстренного оповещения.

По ее словам, подобные действия направлены в том числе на гражданское население и могут препятствовать своевременному предупреждению людей об угрозах.

Стритинг заявил, что европейские страны должны сохранять бдительность в отношении кибератак и других гибридных угроз, которые, по его мнению, в ряде случаев могут рассматриваться как спонсируемые государством террористические действия.

При этом он отметил, что пока точно неизвестно, кто стоит за конкретной кибератакой в Украине.