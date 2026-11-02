В Азербайджане доля компьютеров на рынке устройств в октябре упала на 35%

В октябре этого года доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана, включающем компьютеры, мобильные устройства и планшеты, составила 65,87%.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, этот показатель увеличился на 0,26 процентного пункта по сравнению с сентябрем и на 17,97 процентного пункта - с октябрем 2025 года.

Доля компьютеров за месяц сократилась на 0,27 процентного пункта, а в годовом сравнении - на 17,92 процентного пункта, или на 35%, составив 33,71%.

В октябре доля планшетов составила 0,41%. За месяц этот показатель не изменился, а по сравнению с октябрем прошлого года снизился на 0,03 процентного пункта.