В Азербайджане доля компьютеров на рынке устройств в октябре упала на 35%
ИКТ
- 02 ноября, 2026
- 16:52
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В октябре этого года доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана, включающем компьютеры, мобильные устройства и планшеты, составила 65,87%.
Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, этот показатель увеличился на 0,26 процентного пункта по сравнению с сентябрем и на 17,97 процентного пункта - с октябрем 2025 года.
Доля компьютеров за месяц сократилась на 0,27 процентного пункта, а в годовом сравнении - на 17,92 процентного пункта, или на 35%, составив 33,71%.
В октябре доля планшетов составила 0,41%. За месяц этот показатель не изменился, а по сравнению с октябрем прошлого года снизился на 0,03 процентного пункта.
Azərbaycanda kompüterlərin bazar payı oktyabrda 35 % azalıb
Mobile devices make up over 65% of Azerbaijan's electronics market in October
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