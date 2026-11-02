Предотвращена контрабанда более 136 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 02 ноября, 2026
- 17:08
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Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджана.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведенных на служебном участке пограничного отряда "Горадиз" Командования погранвойск ГПС, в трех случаях обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотики общим весом 136 кг 600 г, а также 5,5 тыс. таблеток "Метадон М-40".
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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Предотвращена контрабанда более 136 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия