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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 16:45
    İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində üç halda ümumi çəkisi 136 kiloqram 600 qram narkotik vasitə və 5500 ədəd psixotrop tərkibli Metadon M-40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Narkotik vasitə Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
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    Предотвращена контрабанда более 136 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
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