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    Премьер Франции на следующей неделе встретится с группой протестующих старшеклассников

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 16:54
    Премьер Франции на следующей неделе встретится с группой протестующих старшеклассников

    Премьер Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности встретиться с представителями старшеклассников на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

    "Как и было согласовано, на следующей неделе назначена встреча премьер-министра со старшеклассниками", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

    Несмотря на назначенную встречу, Национальный союз студентов Франции призывает провести массовые демонстрации 3 ноября, а 5 ноября к протестам могут присоединиться работники транспорта, ряда госслужб.

    Сегодня старшеклассники и студенты начали организовывать блокады лицеев и университетов в Париже, Лионе, Ренне, Марселе и Иври-сюр-Сен.

    По данным минобразования страны, всего закрыты 40 средних школ, что составляет 1% от общего числа учебных заведений по стране (3 700 школ).

    Себастьен Лекорню Акции протеста во Франции
    Fransanın Baş naziri etiraz aksiyalarında iştirak edən bir qrup yuxarı sinif şagirdi ilə görüşəcək
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