Премьер Франции на следующей неделе встретится с группой протестующих старшеклассников

Премьер Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности встретиться с представителями старшеклассников на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

"Как и было согласовано, на следующей неделе назначена встреча премьер-министра со старшеклассниками", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Несмотря на назначенную встречу, Национальный союз студентов Франции призывает провести массовые демонстрации 3 ноября, а 5 ноября к протестам могут присоединиться работники транспорта, ряда госслужб.

Сегодня старшеклассники и студенты начали организовывать блокады лицеев и университетов в Париже, Лионе, Ренне, Марселе и Иври-сюр-Сен.

По данным минобразования страны, всего закрыты 40 средних школ, что составляет 1% от общего числа учебных заведений по стране (3 700 школ).