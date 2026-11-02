Великобритания выделит 10 млрд фунтов на поддержку Украины

Великобритания продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине в рамках пакета помощи объемом 10 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе, где проходит диалог ЕС и Великобритании по вопросам безопасности и обороны.

"На прошлой неделе в рамках бюджета министр финансов Джон Хили выделил 10 млрд фунтов на поддержку Украины, а также 500 млн фунтов непосредственно на помощь Украине этой зимой", - сказал он

По его словам, Великобритания и Германия также мобилизуют союзников перед предстоящим заседанием Контактной группы по обороне Украины (UDCG), где Стритинг сопредседательствует вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Стритинг также отметил, что, несмотря на продолжающиеся российские обстрелы украинских городов, линия фронта практически не изменилась, а Россия несет значительные потери.

Он подчеркнул, что союзники должны усилить поддержку Киева в предстоящий зимний период и продемонстрировать Москве решимость продолжать помощь Украине.

"Важно, чтобы Кремль услышал этот сигнал, а [Владимир] Путин понял, что союзники Украины намерены поддерживать ее столько, сколько потребуется", - сказал министр.