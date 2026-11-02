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    Великобритания выделит 10 млрд фунтов на поддержку Украины

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 16:37
    Великобритания выделит 10 млрд фунтов на поддержку Украины

    Великобритания продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине в рамках пакета помощи объемом 10 млрд фунтов стерлингов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе, где проходит диалог ЕС и Великобритании по вопросам безопасности и обороны.

    "На прошлой неделе в рамках бюджета министр финансов Джон Хили выделил 10 млрд фунтов на поддержку Украины, а также 500 млн фунтов непосредственно на помощь Украине этой зимой", - сказал он

    По его словам, Великобритания и Германия также мобилизуют союзников перед предстоящим заседанием Контактной группы по обороне Украины (UDCG), где Стритинг сопредседательствует вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.

    Стритинг также отметил, что, несмотря на продолжающиеся российские обстрелы украинских городов, линия фронта практически не изменилась, а Россия несет значительные потери.

    Он подчеркнул, что союзники должны усилить поддержку Киева в предстоящий зимний период и продемонстрировать Москве решимость продолжать помощь Украине.

    "Важно, чтобы Кремль услышал этот сигнал, а [Владимир] Путин понял, что союзники Украины намерены поддерживать ее столько, сколько потребуется", - сказал министр.

    Российско-украинский конфликт Джон Хили Великобритания Европейский союз (ЕС)
    Böyük Britaniya Ukraynaya dəstək üçün 10 milyard funt ayıracaq
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