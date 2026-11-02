Айнур Софиева: Более 60% научных работников в Азербайджане — женщины

В Азербайджане женщины составляют более 60% специалистов, занятых в сфере науки.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на итоговой конференции проекта "Изящные лица сильного общества".

По ее словам, эти показатели основаны на статистических данных за прошлый год.

"Кроме того, 48,1% занятого населения составляют женщины. Доля женщин среди студентов высших учебных заведений превышает 50%. В основе сильного государства лежит сильное общество. Сильное общество формируется в условиях, когда каждый человек может реализовать свой потенциал. Именно поэтому устойчивое развитие, укрепление человеческого капитала, защита ценностей и формирование равных возможностей для всех имеют первостепенное значение.

В этом контексте обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин, создание институциональной и социальной среды для реализации женщинами своего потенциала во всех сферах жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики", - сказала она.

А. Софиева также отметила рост активности женщин на рынке труда и в различных экономических сферах.

"Особенно примечательно расширение участия женщин в ненефтяном секторе. Все это отражает конкретные результаты проводимой государством политики в данной области. Цифры еще раз доказывают, что повышение занятости и обеспечение гендерного равенства играют значительную роль в расширении экономических возможностей женщин", - добавила она.