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    Айнур Софиева: Более 60% научных работников в Азербайджане — женщины

    Наука и образование
    • 02 ноября, 2026
    • 16:47
    Айнур Софиева: Более 60% научных работников в Азербайджане — женщины

    В Азербайджане женщины составляют более 60% специалистов, занятых в сфере науки.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на итоговой конференции проекта "Изящные лица сильного общества".

    По ее словам, эти показатели основаны на статистических данных за прошлый год.

    "Кроме того, 48,1% занятого населения составляют женщины. Доля женщин среди студентов высших учебных заведений превышает 50%. В основе сильного государства лежит сильное общество. Сильное общество формируется в условиях, когда каждый человек может реализовать свой потенциал. Именно поэтому устойчивое развитие, укрепление человеческого капитала, защита ценностей и формирование равных возможностей для всех имеют первостепенное значение.

    В этом контексте обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин, создание институциональной и социальной среды для реализации женщинами своего потенциала во всех сферах жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики", - сказала она.

    А. Софиева также отметила рост активности женщин на рынке труда и в различных экономических сферах.

    "Особенно примечательно расширение участия женщин в ненефтяном секторе. Все это отражает конкретные результаты проводимой государством политики в данной области. Цифры еще раз доказывают, что повышение занятости и обеспечение гендерного равенства играют значительную роль в расширении экономических возможностей женщин", - добавила она.

    Права женщин Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева
    Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda elmi işçilərin 60 %-dən çoxunu qadınlar təşkil edir
    Women make up over 60% of science specialists in Azerbaijan
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