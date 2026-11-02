Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda elmi işçilərin 60 %-dən çoxunu qadınlar təşkil edir
- 02 noyabr, 2026
- 15:08
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Azərbaycanda elmi fəaliyyətlə məşğul olan mütəxəssislərin 60 %-dən artığını qadınlar təşkil edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Aynur Sofiyeva "Güclü cəmiyyətin zərif simaları" layihəsinin yekun konfransında keçirdiyi çıxışında bildirib.
Onun sözlərinə görə, göstəricilər keçən ilin statistik məlumatlarına istinad edilərək açıqlanır:
"Bundan əlavə, məşğul əhalinin 48,1 %-ni qadınlar təşkil edir. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr arasında qadınların iştirak nisbəti 50 %-dən yuxarıdır. Güclü dövlətin əsasında güclü cəmiyyət durur. Güclü cəmiyyət isə hər bir şəxsin öz potensialını həyata keçirə bildiyi şəraitdə yaranır. Məhz bu səbəbdən dayanıqlı inkişaf, insan kapitalının gücləndirilməsi, dəyərlərin mühafizəsi və hər kəs üçün bərabər imkanların formalaşdırılması birbaşa önəm daşıyır. Bu kontekstdə, cəmiyyətdə qadınlar və kişilər üçün bərabər hüquq və imkanların təmin olunması, qadınların həyatın bütün sahələrində öz potensiallarını reallaşdırması üçün institusional və sosial mühitin yaradılması dövlətimizin yürütdüyü siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir".
A.Sofiyeva həmçinin əlavə edib ki, qadınların əmək bazarında, eləcə də müxtəlif iqtisadi sahələrdə fəallığının artması müşahidə olunur:
"Xüsusilə qeyri-neft sektorunda qadınların iştirakının genişlənməsi diqqətəlayiqdir. Bütün bunlar dövlətin bu sahədə apardığı siyasətin konkret nəticələrini əks etdirir. Rəqəmlər bir daha sübut edir ki, məşğulluğun artırılması və gender bərabərliyinin təmin edilməsi qadınların iqtisadi imkanlarının genişləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır".