Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Казахстане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГ

    В регионе
    • 09 мая, 2026
    • 00:06
    В Казахстане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГ

    В Туркестане 15 мая при содействии Казахстана состоится неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно сообщению, неформальный саммит соберёт глав государств и правительств стран-членов ОТГ, стран-наблюдателей, а также Генерального секретаря ОТГ.

    Отмечается, что саммит создаст важную платформу для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества в стремительно развивающуюся цифровую эпоху: "Неформальный саммит станет важной платформой для развития стратегического диалога между тюркскими государствами по вопросам содействия устойчивому экономическому росту, совершенствования государственных услуг и укрепления региональных связей путём использования трансформативного потенциала искусственного интеллекта, цифровых инноваций и развивающихся технологий".

    Сообщается, что перед заседанием Совета глав государств состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ. Проведение саммита тюркского мира в Туркестане символизирует прочную связь между общим историческим наследием тюркских народов и их общим видением построения динамичного и цифрово развитого будущего.

    Искусственный интеллект Организация тюркских государств (ОТГ)
    Qazaxıstanda TDT Dövlət Başçıları Şurasının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək

    Последние новости

    01:42

    Во Франции под карантином оказались восемь человек из-за риска заражения хантавирусом

    Другие страны
    01:17

    Глава ВОЗ вылетит на Канарские острова из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере

    Другие страны
    00:54

    США анонсировали переговоры Израиля и Ливана в Вашингтоне по мирному соглашению

    Другие страны
    00:29

    Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 году

    Другие страны
    00:06

    В Казахстане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГ

    В регионе
    00:00

    В Азербайджане отмечают годовщину Победы над фашизмом

    Внутренняя политика
    23:59

    Токаев заявил о подготовке визита Путина в Казахстан в конце мая

    Другие страны
    23:40

    В Нидерландах введут домашний карантин для пассажиров круизного судна MV Hondius

    Другие страны
    23:26

    Зеленский распорядился не применять оружие по району Красной площади 9 мая - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей