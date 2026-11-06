Азербайджанские гимнасты вышли в полуфинал чемпионата мира в Китае

Азербайджанские гимнасты Сельджан и Магсуд Махсудовы вышли в полуфинал чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который проходит в китайском Нанкине 4-8 ноября.

Как сообщает Report, во второй соревновательный день состоялся первый квалификационный этап в индивидуальной программе по прыжкам на батуте.

С. Махсудова набрала 56,390 балла, а М. Махсудов - 62,180 балла. Благодаря этому результату оба атлета вышли в полуфинал. В первый соревновательный день чемпионата они сумели пройти в следующий этап в программе смешанных синхронных прыжков.

Отметим, что М. Махсудов впервые на чемпионате мира во взрослой возрастной категории выступает как в индивидуальной, так и в мужской синхронной программе.

Азербайджанские гимнасты 6 ноября примут участие в квалификационном и полуфинальном этапах в синхронной программе мужчин по прыжкам на батуте, в полуфинале в программе смешанных синхронных прыжков, втором квалификационном этапе в индивидуальной программе по акробатической дорожке, а также финале в командном зачете.