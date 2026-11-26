С начала года Государственное агентство занятости провело на освобожденных территориях Азербайджана 47 ярмарок вакансий, больше всего из них прошло в Лачыне – 12.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В Джебраиле состоялось девять ярмарок, в Зангилане – восемь, в Ханкенди – пять, в Агдаме – четыре, в Шуше – три. Еще шесть ярмарок в общей сложности прошли в Физули, Ходжавенде, Кяльбаджаре и Агдере.

На ярмарках безработные и соискатели могли в одном месте ознакомиться со всеми вакансиями по месту жительства, напрямую пообщаться с работодателями и передать им резюме. Работодатели, в свою очередь, получили возможность в короткие сроки подобрать специалистов нужных профессий и квалификаций.

В Лачыне также прошла ярмарка профессий, на которой работодатели представили более 40 профессиональных направлений. Посетителям рассказали об этих профессиях и о том, в каких учебных заведениях их можно освоить. Для участников также провели мастер-классы.