Генеральные прокуратуры Азербайджана и Словакии подписали программу сотрудничества на 2027 год.

Как сообщает Report, документ подписан на встрече генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева со словацким коллегой Марошом Жилинкой в рамках его визита в Баку.

По оценке сторон, программа поможет укрепить связи между ведомствами и расширить обмен визитами и опытом.

На встрече обсудили борьбу с различными формами преступности, вопросы экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны также рассмотрели возможности для развития диалога по правовым вопросам и более широкого обмена информацией и опытом. Они подчеркнули важность совместных инициатив, укрепления профессиональных связей и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Кроме того, в ходе встречи Марош Жилинка был награжден юбилейной медалью "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918–2018)" за вклад в развитие связей и укрепление сотрудничества между прокуратурами двух стран.