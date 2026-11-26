В Верховную Раду Украины внесен законопроект, позволяющий депутатам проходить военную службу по контракту без потери депутатских мандатов.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, до конца года документ планируется вынести на обсуждение.

В случае принятия законопроекта депутаты смогут отправляться на военную службу по контракту, сохраняя депутатские полномочия и не участвуя в заседаниях парламента.

Отмечается, что военная служба будет осуществляться на добровольной основе.