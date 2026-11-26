В Украине депутаты смогут проходить военную службу без потери мандатов
В регионе
- 26 ноября, 2026
- 14:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Верховную Раду Украины внесен законопроект, позволяющий депутатам проходить военную службу по контракту без потери депутатских мандатов.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, до конца года документ планируется вынести на обсуждение.
В случае принятия законопроекта депутаты смогут отправляться на военную службу по контракту, сохраняя депутатские полномочия и не участвуя в заседаниях парламента.
Отмечается, что военная служба будет осуществляться на добровольной основе.
Ukraynada deputatlar mandatlarını itirmədən hərbi xidmət keçə bilər
Ukraine bill would allow MPs to serve in military without losing seats
Последние новости
16:25
Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество между прокуратурамиВнешняя политика
16:22
На борту греческого судна не обнаружено взрывное устройство - ОбновленоДругие страны
16:21
Страны Балтии требуют учета безопасности восточного фланга и помощи Украины в бюджете ЕСДругие страны
16:18
Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума примерно в 4 разаЭнергетика
16:15
Доход Азербайджана от экспорта нефтяного кокса вырос на 82%Энергетика
16:14
Фото
Азербайджан и Литва обсудили расширение торгово-экономических связейБизнес
16:11
На Северном Кипре задержали еще одного азербайджанца по делу о крушении суднаПроисшествия
16:08
Потерпевший крушение у берегов Ибицы танкер-химовоз затонул - ОбновленоДругие страны
16:04
Объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана вырос более чем на 50%Энергетика