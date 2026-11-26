Лига чемпионов УЕФА: Матч "Сабах" - "Барселона" вошел в тройку лидеров по числу болельщиков
Футбол
- 26 ноября, 2026
- 14:46
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Матч "Сабах" - "Барселона", состоявшийся в V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, стал одним из трех матчей тура с самой высокой посещаемостью болельщиков.
Как сообщает Report, игра на Бакинском олимпийском стадионе собрала 66 321 зрителя, заняв третье место в рейтинге.
На первом месте оказался матч, в котором испанский "Реал Мадрид" обыграл голландский ПСВ со счетом 5:1. За этим матчем в Мадриде наблюдали 76 176 болельщиков.
На втором месте - матч между итальянским клубом "Интер" и немецким "Штутгартом" (2:0), где присутствовало 74 003 зрителя.
Отметим, что "Сабах" проиграл "Барселоне" со счетом 1:4.
UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" – "Barselona" oyunu azarkeş sayına görə ilk üçlükdə qərarlaşıb
UEFA Champions League: Sabah vs. Barcelona match ranks among top three in attendance
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