Матч "Сабах" - "Барселона", состоявшийся в V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, стал одним из трех матчей тура с самой высокой посещаемостью болельщиков.

Как сообщает Report, игра на Бакинском олимпийском стадионе собрала 66 321 зрителя, заняв третье место в рейтинге.

На первом месте оказался матч, в котором испанский "Реал Мадрид" обыграл голландский ПСВ со счетом 5:1. За этим матчем в Мадриде наблюдали 76 176 болельщиков.

На втором месте - матч между итальянским клубом "Интер" и немецким "Штутгартом" (2:0), где присутствовало 74 003 зрителя.

Отметим, что "Сабах" проиграл "Барселоне" со счетом 1:4.