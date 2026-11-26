UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" – "Barselona" oyunu azarkeş sayına görə ilk üçlükdə qərarlaşıb
- 26 noyabr, 2026
- 14:28
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda keçirilən "Sabah" – "Barselona" qarşılaşması azarkeş sayına görə turun ən yüksək göstəricilərə sahib üç matçından biri olub.
"Report"un məlumatına əsasən, Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutan oyunda tribunalarda 66321 tamaşaçı əyləşib.
Bu göstərici ilə qarşılaşma azarkeş sayına görə turun üçüncü pilləsində qərarlaşıb.
Birinci sırada İspaniyanın "Real" klubunun Niderlandın PSV komandasını 5:1 hesabı ilə məğlub etdiyi görüş yer alıb. Madriddəki bu oyunu 76176 azarkeş izləyib.
İkinci yerdə isə İtaliyanın "İnter" klubu ilə Almaniyanın "Ştutqart" kollektivi arasındakı duel (2:0) qərarlaşıb. Bu matçda 74003 tamaşaçı tribunalarda olub.
Qeyd edək ki, "Sabah" "Barselona"ya 1:4 hesabı ilə məğlub olub.