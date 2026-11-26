"Bernli" İngiltərə futbolu tarixində yeni antirekord müəyyənləşdirib
- 26 noyabr, 2026
- 14:12
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İngiltərə Çempionşipi təmsilçisi "Bernli" qələbəsiz ev oyunlarının sayına görə ölkə futbolunda yeni antirekord müəyyənləşdirib.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, "Birmingem"ə 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra klubun bu göstəricisi 24 matça çatıb və artıq 403 gündür davam edir.
2025/2026 mövsümündə Premyer Liqanı tərk edən "Bernli" 2025-ci il oktyabrın 18-də "Lids"i üstələdikdən (2:0) bəri çempionatda doğma meydanda qələbə qazana bilmir. Bu müddət ərzində kollektiv evdə 12 dəfə uduzub və 12 heç-heçə edib. Əvvəlki rekord ardıcıl 23 ev matçında rəqiblərini məğlub edə bilməyən "Şeffild Uensdey"ə məxsus idi.
2026-cı ilin avqustundan "Bernli"ni çalışdıran Fabio Çelestininin rəhbərliyi altında komanda keçirdiyi 5 görüşdə 3 heç-heçə edib və 2 dəfə məğlub olub.
Qeyd edək ki, komanda 17 oyundan sonra 11 xalla Çempionşipin turnir cədvəlində 23-cü pillədə qərarlaşıb.