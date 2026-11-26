"Beşiktaş" - "Qalatasaray" oyununun baş hakimi açıqlanıb
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 13:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Superliqasının XIII turunda keçiriləcək "Beşiktaş" - "Qalatasaray" oyununun baş hakimi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
İstanbul derbisini FIFA referisi Oğuzhan Çakır idarə edəcək.
Xatırladaq ki, noyabrın 30-da təşkil olunacaq "Beşiktaş" - "Qalatasaray" matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
14:42
Kəlbəcərdə Şəhər Günü qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
14:33
Bağça müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanının tarixi dəyişdirilibElm və təhsil
14:33
Foto
Slovakiyanın Baş prokuroru Azərbaycana gəlib, əməkdaşlıq proqramı imzalanıbXarici siyasət
14:28
UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" – "Barselona" oyunu azarkeş sayına görə ilk üçlükdə qərarlaşıbFutbol
14:26
Azərbaycan-Hindistan hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası Nyu-Dehlidə keçiriləcəkXarici siyasət
14:25
Ukraynada deputatlar mandatlarını itirmədən hərbi xidmət keçə bilərRegion
14:22
"AMAL Group"un xalis mənfəəti 39 %-dən çox azalıbMaliyyə
14:12
Azərbaycanın Çindən avtobus idxalına çəkdiyi xərc 40 %-ə yaxın artıbBiznes
14:12
"Bernli" İngiltərə futbolu tarixində yeni antirekord müəyyənləşdiribFutbol