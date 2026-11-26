Azərbaycan-Hindistan hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası Nyu-Dehlidə keçiriləcək
- 26 noyabr, 2026
- 14:26
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Azərbaycan və Hindistan Nyu-Dehlidə ticarət, iqtisadi, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 7-ci iclasını keçirməyə hazırlaşırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.
Məlumata görə, Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Abhay Kumar Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva ilə görüşüb.
"Tərəflər Hindistan və Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının Nyu-Dehlidə baş tutacaq 7-ci iclasına hazırlığın gedişatını müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, hökumətlərarası komissiyanın əvvəlki iclası 2023-cü ildə Bakıda keçirilib.
Ambassador Abhay Kumar met Ms. Umayra Taghiyeva, Deputy Minister of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan today. They reviewed the preparation for the 7th India-Azerbaijan Inter-Governmental Commission to be held in New Delhi. https://t.co/tEN1TmcBmW— India in Azerbaijan (@indembassybaku) November 26, 2026