Азербайджан и Индия проведут очередное заседание МПК в Нью-Дели
- 26 ноября, 2026
- 14:16
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Азербайджан и Индия готовятся провести 7-е заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно-технологическому сотрудничеству в Нью-Дели.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Индии в соцсети "Х".
Согласно информации, посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар встретился с заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайрой Тагиевой.
"Стороны обсудили ход подготовки к 7-му заседанию межправительственной комиссии Индии и Азербайджана, которое состоится в Нью-Дели", - говорится в сообщении.
Отметим, что предыдущее заседание межправкомиссии проводилось в 2023 году в Баку.
Ambassador Abhay Kumar met Ms. Umayra Taghiyeva, Deputy Minister of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan today. They reviewed the preparation for the 7th India-Azerbaijan Inter-Governmental Commission to be held in New Delhi. https://t.co/tEN1TmcBmW— India in Azerbaijan (@indembassybaku) November 26, 2026