Число граждан, обслуженных в центрах DOST, достигло 5 млн.

Как сообщает Report, юбилейным, 5-миллионным посетителем стала жительница Сумгайыта Лала Мамедова, обратившаяся в Абшеронский центр DOST.

Она была обеспечена услугой DOST в связи с перерасчетом ранее назначенной трудовой пенсии.

Заместитель председателя правления Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Айгюн Мусаева встретилась с Лалой Мамедовой, поздравила ее с этим знаменательным событием и вручила благодарственное письмо и памятные подарки.