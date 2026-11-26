В центрах DOST оказана услуга 5-миллионному гражданину
Социальная защита
- 26 ноября, 2026
- 14:11
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Число граждан, обслуженных в центрах DOST, достигло 5 млн.
Как сообщает Report, юбилейным, 5-миллионным посетителем стала жительница Сумгайыта Лала Мамедова, обратившаяся в Абшеронский центр DOST.
Она была обеспечена услугой DOST в связи с перерасчетом ранее назначенной трудовой пенсии.
Заместитель председателя правления Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Айгюн Мусаева встретилась с Лалой Мамедовой, поздравила ее с этим знаменательным событием и вручила благодарственное письмо и памятные подарки.
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