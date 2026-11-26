Чистая миграция в Великобританию за 12 месяцев (по июнь 2026 года) сократилась с 204 тыс. до 77 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Управление национальной статистики Великобритании (ONS).

Это самый низкий показатель с 1997 года, если не учитывать период пандемии COVID-19.

По данным агентства, с 2023 года, когда чистая миграция достигла пикового значения почти в 1 млн человек, показатель снизился примерно на 90%. Снижение показателя последовало за ужесточением предыдущими правительствами правил выдачи рабочих виз, повышением минимального порога заработной платы и введением ограничений на въезд членов семей мигрантов.

В ноябре правительство лейбористов предложило увеличить стандартный срок получения права на постоянное проживание с пяти до десяти лет. Согласно опросу YouGov, иммиграция остается вторым по значимости вопросом для британских избирателей после экономики.