Чистая миграция в Великобританию достигла 29-летнего минимума
- 26 ноября, 2026
- 14:22
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Чистая миграция в Великобританию за 12 месяцев (по июнь 2026 года) сократилась с 204 тыс. до 77 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Управление национальной статистики Великобритании (ONS).
Это самый низкий показатель с 1997 года, если не учитывать период пандемии COVID-19.
По данным агентства, с 2023 года, когда чистая миграция достигла пикового значения почти в 1 млн человек, показатель снизился примерно на 90%. Снижение показателя последовало за ужесточением предыдущими правительствами правил выдачи рабочих виз, повышением минимального порога заработной платы и введением ограничений на въезд членов семей мигрантов.
В ноябре правительство лейбористов предложило увеличить стандартный срок получения права на постоянное проживание с пяти до десяти лет. Согласно опросу YouGov, иммиграция остается вторым по значимости вопросом для британских избирателей после экономики.