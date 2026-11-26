Казахстан и Китай рассматривают возможности технологического сотрудничества для продления срока эксплуатации зрелых нефтяных месторождений и повышения надежности энергосистемы.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики РК, эти вопросы обсуждались в ходе переговоров министра энергетики Ерлана Аккенженова с руководством Shandong Kerui Group и China Energy Engineering Group в рамках его рабочего визита в Китай.

На встрече с председателем совета директоров Shandong Kerui Group Яном Сянем обсуждались восстановление добычи на бездействующих скважинах и применение современных методов увеличения нефтеотдачи. Китайская сторона предложила создать совместные сервисные бригады с передачей технологий казахстанским специалистам. Компания также выразила готовность рассмотреть создание в Казахстане совместного предприятия по сборке оборудования для обслуживания скважин и гидроразрыва пласта.

Аккенженов предложил начать с пилотных испытаний на отдельных участках. Решения о расширении сотрудничества и локализации оборудования будут рассматриваться с учетом фактической эффективности технологий в условиях казахстанских месторождений.

На переговорах с председателем правления Energy China Ни Чжэнем казахстанская сторона поддержала инициативу создания совместного исследовательского центра на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. Планируется привлечь специалистов китайской корпорации к обоснованию крупных инженерных проектов, цифровизации энергосистемы и формированию отраслевых баз данных.

Стороны также обсудили строительство линии электропередачи постоянного тока мощностью 2 ГВт по маршруту Экибастуз - Балхаш. Казахстанская сторона уже выполнила необходимые расчеты и подготовила технико-экономическое обоснование проекта.

Отдельное внимание было уделено промышленным системам накопления энергии. Практическая проработка совместных проектов предполагается после принятия законодательных поправок, закрепляющих механизмы возврата инвестиций в такие установки.

По информации Energy China, солнечную электростанцию "Сауран" мощностью 300 МВт в Туркестанской области планируется подключить к сети до конца 2026 года, раньше намеченного срока. По проекту ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области стороны завершают согласование отдельных параметров инвестиционного соглашения.