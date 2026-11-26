Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 527 автобусов на сумму $84,2 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Государственного комитета статистики, это на 22% больше в стоимостном и на 19% меньше в количественном выражении по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

В отчетный период Азербайджан закупил из Китая 500 автобусов (-2%) на сумму $82,4 млн (на 39% больше показателя годичной давности), из Турции - 12 автобусов (-52%) на сумму $945 тыс. (-66%).

На долю Китая пришлось 82% из 877 автобусов, импортированных в Азербайджан в 2025 году.