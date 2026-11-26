Расходы Азербайджана на импорт автобусов из Китая выросли почти на 40%
Бизнес
- 26 ноября, 2026
- 14:34
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Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 527 автобусов на сумму $84,2 млн.
Согласно расчетам Report на основе данных Государственного комитета статистики, это на 22% больше в стоимостном и на 19% меньше в количественном выражении по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.
В отчетный период Азербайджан закупил из Китая 500 автобусов (-2%) на сумму $82,4 млн (на 39% больше показателя годичной давности), из Турции - 12 автобусов (-52%) на сумму $945 тыс. (-66%).
На долю Китая пришлось 82% из 877 автобусов, импортированных в Азербайджан в 2025 году.
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