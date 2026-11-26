КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах у берегов Омана
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 14:39
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Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на морских минах в Ормузском проливе вблизи оманского порта Хасаб.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Telegram.
Согласно информации, танкера подорвались на морских минах к северу от порта Хасаб, после чего на них начались пожары.
Утверждается, что оба судна следовали с отключенными навигационными системами, пытаясь пройти по несогласованному маршруту.
По данным КСИР, одно из этих судов - супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. В настоящий момент оно продолжает гореть.
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