Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на морских минах в Ормузском проливе вблизи оманского порта Хасаб.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Telegram.

Согласно информации, танкера подорвались на морских минах к северу от порта Хасаб, после чего на них начались пожары.

Утверждается, что оба судна следовали с отключенными навигационными системами, пытаясь пройти по несогласованному маршруту.

По данным КСИР, одно из этих судов - супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти. В настоящий момент оно продолжает гореть.