Объем перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" через Азербайджан За 10 месяцев 2026 года достиг 2,26 млн тонн, увеличившись на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в России, об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев на IV Астраханском международном форуме "МТК Север-Юг - новые горизонты и возможности".

Выступая на пленарной сессии форума с презентацией "МТК Север-Юг - долгосрочный стратегический приоритет Азербайджана", дипломат отметил центральную роль страны в развитии западного маршрута данного коридора.

Он сообщил, что в 2025 году объем транзитных перевозок через Азербайджан по МТК Север-Юг увеличился на 12% и составил 2,34 млн тонн. За 10 месяцев 2026 года железнодорожные перевозки выросли более чем на 40%, автомобильные - на 18%.

Мустафаев также подчеркнул стратегическое значение Зангезурского коридора для расширения региональной транспортной взаимосвязанности.

Он отметил, что дальнейшая модернизация инфраструктуры, устранение физических и административных барьеров, а также цифровизация транспортных процессов позволят повысить эффективность и конкурентоспособность западного маршрута МТК Север-Юг.

В рамках форума посол также встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и регионом.

Бабушкин выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о возобновлении прямого авиасообщения между Баку и Астраханью, а также за поддержку совместных проектов.