Казахстан и Китай обсудили расширение мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики РК, этот вопрос рассмотрен на встрече министра энергетики Ерлана Аккенженова с руководителем Государственного управления по энергетике КНР Ван Хунчжи в китайском городе Циндао.

Переговоры состоялись в рамках четвертой министерской конференции по энергетике "Пояс и путь". Стороны обсудили завершение разработки технико-экономического обоснования расширения НПЗ и переход к базовому проектированию с учетом развития системы нефтепроводов "Казахстан - Китай".

В сфере транспортировки нефти отмечена стабильная работа нефтепровода "Атасу - Алашанькоу". За десять месяцев текущего года по нему транспортировано 9,5 млн тонн сырья. Действующие долгосрочные договоренности предусматривают гарантированную загрузку трубопроводной системы и транзитные поставки в направлении Китая до 2034 года.

В газовой сфере обсуждались развитие газотранспортной инфраструктуры, укрепление регионального транзитного потенциала и координация трансграничных маршрутов.

"Наряду с надежной транспортировкой энергоресурсов мы делаем акцент на глубокой переработке сырья. Речь идет о проекте расширения Шымкентского НПЗ до 12 миллионов тонн, строительстве завода полиэтилена, а также внедрении технологий углехимии и "чистого угля" с опорой на наши запасы в 33,6 миллиарда тонн", - отметил Аккенженов.

Отдельное внимание уделено возобновляемой энергетике. По данным министерства, доля ВИЭ в Казахстане достигла 8,5%. Стороны рассмотрели реализацию проектов солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,8 ГВт в рамках межправительственного соглашения, а также возможность расширения совместных проектов еще на 1 ГВт.

По итогам переговоров руководители энергетических ведомств договорились поддерживать постоянный рабочий контакт для оперативного решения вопросов по совместным проектам