В Кяльбаджаре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня города.

Об этом Report сообщили в Специальном представительстве президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе.

В рамках мероприятия для жителей и гостей города были организованы культурно-развлекательные программы. На праздничной площадке были установлены стенды, посвященные национальным традициям и местной продукции. Участникам были предложены кяльбаджарский мед, минеральная вода "Истису" и национальные блюда.

Перед участниками выступил спецпредставитель президента в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев.

После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой и завершилось фейерверком.