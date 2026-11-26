В Кяльбаджаре отметили День города
Kультурная политика
- 26 ноября, 2026
- 15:04
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В Кяльбаджаре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня города.
Об этом Report сообщили в Специальном представительстве президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе.
В рамках мероприятия для жителей и гостей города были организованы культурно-развлекательные программы. На праздничной площадке были установлены стенды, посвященные национальным традициям и местной продукции. Участникам были предложены кяльбаджарский мед, минеральная вода "Истису" и национальные блюда.
Перед участниками выступил спецпредставитель президента в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев.
После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой и завершилось фейерверком.
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