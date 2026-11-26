Азербайджан и Австралия провели политические консультации.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов совершил визит в Австралию для участия в очередном раунде азербайджано-австралийских политических консультаций.

В политических консультациях, прошедших в расширенном формате, также участвовали представители ЗАО AzərGold, Агентства развития малого и среднего бизнеса и Агентства поощрения экспорта и инвестиций.

В рамках политических консультаций делегация во главе с Эльнуром Мамедовым встретилась с представителями Департамента иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы азербайджано-австралийских отношений, вопросы активизации политического диалога, расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также региональную и международную повестку, представляющую взаимный интерес.

В рамках визита состоялись встречи со спикером Палаты представителей парламента Австралии Милтоном Диком, сопредседателями и членами австралийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, а также с теневым министром иностранных дел от оппозиции Тедом О'Брайеном и теневым министром по вопросам изменения климата и энергетики Дэном Теханом. На встречах обсуждались вопросы расширения межпарламентских связей, интенсификации взаимных контактов и роль парламентской дипломатии в развитии двустороннего сотрудничества.

В рамках визита в штат Новый Южный Уэльс Эльнур Мамедов встретился с президентом Законодательного совета штата Бенджамином Франклином. На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Новым Южным Уэльсом, расширении межпарламентского сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.