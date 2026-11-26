Азербайджан и Литва обсудили расширение межпарламентских связей
Милли Меджлис
- 26 ноября, 2026
- 15:09
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Азербайджан и Литва обсудили важность расширения деятельности межпарламентских рабочих групп и поощрения взаимных визитов.
Как сообщает Report, данные вопросы поднимались на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса.
На встрече было отмечено, что межпарламентский диалог имеет большое значение с точки зрения правильного понимания сторонами позиций и интересов друг друга.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, гуманитарной сфере, в области обороны и безопасности.
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