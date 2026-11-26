Азербайджан и Литва обсудили важность расширения деятельности межпарламентских рабочих групп и поощрения взаимных визитов.

Как сообщает Report, данные вопросы поднимались на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса.

На встрече было отмечено, что межпарламентский диалог имеет большое значение с точки зрения правильного понимания сторонами позиций и интересов друг друга.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, гуманитарной сфере, в области обороны и безопасности.