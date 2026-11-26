МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту
- 26 ноября, 2026
- 15:13
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту по случаю пожара, унесшего жизни нескольких десятков человек.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Глубоко опечалены трагическим пожаром, произошедшим в результате аварии с участием бензовоза в египетской провинции Гиза, в результате которого погибли и пострадали многие люди. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта. Желаем всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.
We are deeply saddened by the tragic fire caused by a fuel truck accident in Egypt’s Giza Governorate, which claimed numerous lives and left many others injured. We extend our heartfelt condolences to the families of those who lost their lives, as well as to the Government and people of the Arab Republic of Egypt. We wish a speedy and full recovery to all those injured. @MFAEgOfficial @MFAEgypt— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2026