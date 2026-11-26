Азербайджан обсудил с Китаем перспективы развития энергетического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

"В Циндао с главой Национального энергетического управления Китая Ван Хунчжи обсудили перспективы развития азербайджано-китайского энергетического партнерства, основанного на политической воле лидеров двух стран. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере солнечной и морской ветровой энергии, развития электросетей, нефти и газа, нефтепереработки, гидроэнергетики и электроэнергетических коридоров.

Мы высоко ценим поддержку Национальным энергетическим управлением участия китайских компаний в проектах в Азербайджане в качестве инвесторов и подрядчиков", - говорится в публикации.