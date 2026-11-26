В Германии задержали двух граждан Ирака, подозреваемых в причастности к террористической группировке, которая готовила нападение на синагогу в Кёльне.

Как передает Report, об этом стало сообщает издание Spiegel.

По поручению Генпрокуроры Германии следователи по борьбе с терроризмом провели обыски в 17 объектах в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене и Баден-Вюртемберге. По итогам операции в Кельне спецназовцы задержали 34-летнего иракца Амира Дж., а в Гейдельберге – его 31-летнего соотечественника Мустафу Аль-Р. Мужчинам предъявлены обвинения в принадлежности к террористической группировке, действующей в Германии. Согласно данным, она планировала теракты в Германии и других европейских странах.

Расследование показало, что эта группировка несет ответственность за серию нападений на еврейские и израильские объекты в нескольких европейских странах. Несколько членов группировки посещали еврейский храм две ночи подряд в марте 2026 года – при этом они имели при себе взрывчатку. Помимо этого, другие представители отправились ко второй синагоге в другом европейском городе – также со взрывчаткой в багаже. Однако запланированные теракты в итоге не были осуществлены. Причину установит расследование.