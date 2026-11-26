Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания Schneider Electric подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества.

Как сообщили Report в SOCAR, документ подписали вице-президент азербайджанской компании Фуад Мусаев и президент кластера и главного исполнительного директора по Турции и Центральной Азии французской компании Мехмет Озалп.

Меморандум предусматривает расширение партнерства в энергетическом секторе в сфере электрораспределительной инфраструктуры, автоматизации промышленности, цифровизации и энергоэффективности.

В рамках сотрудничества планируется модернизация электрических и автоматизированных систем на объектах SOCAR, применение цифровых решений для оптимизации энергопотребления и производительности оборудования, а также оценка и реализация пилотных проектов на отдельных объектах.

Стороны будут сотрудничать в реализации совместных проектов, предоставлении технических услуг и обмене опытом, изучая возможности для местного производства продукции, а также работая над достижением целей устойчивого развития и нулевых выбросов.