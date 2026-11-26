SOCAR и Schneider Electric подписали Меморандум о взаимопонимании
- 26 ноября, 2026
- 15:28
Будьте в курсе главных новостей!
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания Schneider Electric подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества.
Как сообщили Report в SOCAR, документ подписали вице-президент азербайджанской компании Фуад Мусаев и президент кластера и главного исполнительного директора по Турции и Центральной Азии французской компании Мехмет Озалп.
Меморандум предусматривает расширение партнерства в энергетическом секторе в сфере электрораспределительной инфраструктуры, автоматизации промышленности, цифровизации и энергоэффективности.
В рамках сотрудничества планируется модернизация электрических и автоматизированных систем на объектах SOCAR, применение цифровых решений для оптимизации энергопотребления и производительности оборудования, а также оценка и реализация пилотных проектов на отдельных объектах.
Стороны будут сотрудничать в реализации совместных проектов, предоставлении технических услуг и обмене опытом, изучая возможности для местного производства продукции, а также работая над достижением целей устойчивого развития и нулевых выбросов.