В Баку задержан обвиняемый в мошенничестве под видом продажи автомобилей
- 26 ноября, 2026
- 15:32
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В Баку задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве под видом продажи автомобилей в кредит по одному лишь удостоверению личности.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, на странице "автосалона" в TikTok размещались объявления о продаже автомобилей по низким ценам, без первоначального взноса и с оформлением кредита только по удостоверению личности.
Заинтересовавшимся предложением гражданам предлагали перевести деньги на банковскую карту в качестве задатка или первоначального взноса. После получения средств их блокировали либо переставали отвечать на звонки и сообщения.
Обманутые граждане обратились в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве Н.Ализаде.
По факту продолжается расследование.