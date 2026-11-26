В Баку задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве под видом продажи автомобилей в кредит по одному лишь удостоверению личности.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, на странице "автосалона" в TikTok размещались объявления о продаже автомобилей по низким ценам, без первоначального взноса и с оформлением кредита только по удостоверению личности.

Заинтересовавшимся предложением гражданам предлагали перевести деньги на банковскую карту в качестве задатка или первоначального взноса. После получения средств их блокировали либо переставали отвечать на звонки и сообщения.

Обманутые граждане обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве Н.Ализаде.

По факту продолжается расследование.