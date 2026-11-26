Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Армению товары на сумму $23,699 млн.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

За 10 месяцев объем косвенного импорта Азербайджана из Армении составил $96,5 тыс. В октябре поставки из этой страны не осуществлялись.

Отметим, что экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении началось в ноябре 2025 года.

Напомним, что за 10 месяцев 2026 года внешний товарооборот Азербайджана составил $43 млрд 189 млн, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.