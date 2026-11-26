Азербайджан за 10 мес. экспортировал в Армению товаров почти на $24 млн
Бизнес
- 26 ноября, 2026
- 15:41
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Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Армению товары на сумму $23,699 млн.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
За 10 месяцев объем косвенного импорта Азербайджана из Армении составил $96,5 тыс. В октябре поставки из этой страны не осуществлялись.
Отметим, что экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении началось в ноябре 2025 года.
Напомним, что за 10 месяцев 2026 года внешний товарооборот Азербайджана составил $43 млрд 189 млн, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 24 milyon dollara yaxınlaşıb
Azerbaijan exports nearly $24 million worth of goods to Armenia in 10 months
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