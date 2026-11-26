Вчера, в день матча между азербайджанским футбольным клубом "Сабах" и испанской "Барселоной", станцией метро "Кёроглу" Бакинского метрополитена воспользовались 70 570 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, таким образом, станция "Кёроглу" зафиксировала рекордный суточный пассажиропоток за текущий год.

Отметим, "Сабах" проиграл "Барселоне" в матче V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:1.