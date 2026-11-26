В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории села Гюнашли (исторические названия - Султан-Али-кышлаги, Джанахмед), расположенного на территории современной Армении, где ранее жили азербайджанцы.

Как передает Report, село в царский и советский периоды носило разные названия: в царский период - Султан-Али-кышлаги, Султан-Али-кишлаги, Султан-Али-Кишляг, Джан-Ахмедлу, Султан-Али, а в советский - Джанахмед и Гюнашли.

До установления советской власти в Армении село упоминалось под двумя названиями - Султан-Али-кышлаги и Джанахмедли. В советский период оно стало фигурировать в документах под названием Джанахмед, а в июле 1968 года было переименовано в Гюнашли. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Кутакан. С 1995 года оно входит в состав Гегаркуникской области Армении.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства. В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829–1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, село входило в список разоренных населенных пунктов, предположительно пострадавших в результате Русско-персидской войны. В источниках второй половины XIX века село вновь упоминается как место проживания азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются также армянские источники, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно азербайджанцы. По данным "Сборника сведений о Кавказе", в 1873 году здесь проживало 245 человек; согласно "Своду статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года", в 1886 году - 348 человек; по данным труда З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1897 году - 442 человека; согласно "Памятной книжке Эриванской губернии на 1908 год", в 1908 году было зарегистрировано 422 азербайджанца. По данным "Кавказского календаря", в 1911 году в селе проживало 440 человек, а в 1914 году - 523 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Согласно архивным документам, в апреле 1919 года село было разрушено армянскими войсками, большая часть жителей была убита, а остальные были вынуждены покинуть село. Последствия этнической чистки отразились и в данных переписи населения Советской Армении 1922 года: согласно труду З. Коркотяна, в тот год в селе было зарегистрировано всего 194 азербайджанца.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. В советский период село входило в состав Басаргечарского района, позднее переименованного в Варденисский.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно азербайджанцы. Согласно данным З. Коркотяна, в 1926 году было зарегистрировано 335, а в 1931 году - 383 азербайджанца. По данным "Словаря топонимов Армении и прилегающих областей" Т.Х. Акопяна, Ст.Т. Мелик-Бахшяна и О.Х. Барсегяна, в 1959 году в селе проживало 337, в 1979 году - 589, а в 1989 году - 13 азербайджанцев.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими сохранившимися надгробиями.