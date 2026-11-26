Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине, его целями станут инфраструктура энергетики, логистики и объекты жизнеобеспечения в населенных пунктах.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, целями вновь станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и громадах", - сообщил Зеленский.

По его словам, в данный момент он ожидает итогов переговоров главы МИД страны Андрея Сибиги с партнерами по вопросам поставок ПВО.

"Готовим и новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, причастных к производству их баллистического оружия. Будем синхронизировать действия с партнерами", – добавил президент.