Azərbaycan XİN qəza nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə bağlı Misirə başsağlığı verib
- 26 noyabr, 2026
- 15:06
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Misirə başsağlığı verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Misirin Giza vilayətində yanacaq daşıyan yük avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş qəza nəticəsində yaranan yanğının çoxsaylı insan tələfatına və xeyli sayda şəxsin xəsarət almasına səbəb olmasından dərin kədər hissi keçiririk. Həyatını itirənlərin ailələrinə, həmçinin Misir hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların hamısına tezliklə və tam sağalmalarını arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.
We are deeply saddened by the tragic fire caused by a fuel truck accident in Egypt’s Giza Governorate, which claimed numerous lives and left many others injured. We extend our heartfelt condolences to the families of those who lost their lives, as well as to the Government and people of the Arab Republic of Egypt. We wish a speedy and full recovery to all those injured. @MFAEgOfficial @MFAEgypt— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2026
Məlumat üçün qeyd edək ki, Misirdə neft məhsulları daşıyan sisternin dairəvi yol qovşağında aşmasından sonra baş verən yanğın nəticəsində 31 nəfər ölüb, 21 nəfər xəsarət alıb.