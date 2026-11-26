Kəlbəcərdə Şəhər Günü qeyd olunub
- 26 noyabr, 2026
- 14:42
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Kəlbəcərdə Şəhər Günü münasibətilə bayram tədbiri keçirilib.
Bu barədə "Report"a Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyindən məlumat verillib.
Qeyd edilib ki, tədbir çərçivəsində şəhər sakinləri və qonaqlar üçün müxtəlif mədəni və əyləncəli proqramlar təşkil olunub. Bayram məkanında milli adət-ənənələri və Kəlbəcərə məxsus yerli məhsulları tanıdan stendlər qurulub. İştirakçılara Kəlbəcər balı, "İstisu" mineral suyu, milli təamlar təqdim edilib.
Tədbir ərazisində xalça sərgisi təşkil olunaraq milli xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Bayram proqramında uşaqlar üçün də xüsusi tədbirlərə yer ayrılıb. Kukla tamaşası nümayiş etdirilib və müxtəlif yaradıcı fəaliyyətlər keçirilib. "Mənim Kəlbəcərim" adlı interaktiv zonada uşaqlar Kəlbəcərin təbiətini və şəhər mənzərələrini əks etdirən böyük rəsm panosunu birlikdə rəngləyiblər.
Tədbirdə çıxış edən Kəlbəcər rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev bu əlamətdar günün doğma torpaqlarda, kəlbəcərlilərin iştirakı ilə qeyd olunmasının xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, 1993-cü il aprelin 2-də işğal olunmuş Kəlbəcər 2020-ci il noyabrın 25-də Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı nəticəsində işğaldan azad edilib. O, bu tarixi hadisəni xalqın iradəsinin, birliyinin və dövlətin gücünün təntənəsi olduğunu bildirib.
Çıxışında Kəlbəcərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə toxunan B.Hacıyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq rayonda yeni yaşayış məhəllələri salınır, yaşayış evləri və sosial obyektlər inşa edilir, yol və kommunal infrastruktur yaradılır. Vurğulanıb ki, həyata keçirilən layihələrin başlıca məqsədi kəlbəcərlilərin doğma yurdlarında rahat, təhlükəsiz və davamlı yaşayışını təmin etməkdir.
B.Hacıyev Kəlbəcərin gələcək inkişafında ictimai həmrəyliyin və sakinlərin fəal iştirakının əhəmiyyətini də vurğulayıb. Müxtəlif nəsillərin nümayəndələrinin Şəhəri Gününü birlikdə qeyd etməsini doğma yurda bağlılığın və milli-mənəvi dəyərlərin yaşadılmasının təzahürü kimi dəyərləndirib. Xüsusi nümayəndə əminliyini ifadə edib ki, dövlətin dəstəyi, həyata keçirilən layihələr və kəlbəcərlilərin birgə səyləri nəticəsində Kəlbəcər tarixi simasını qorumaqla müasir və abad yaşayış məkanına çevriləcək.
Rəsmi hissədən sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib.
Bayram tədbiri atəşfəşanlıqla başa çatıb.