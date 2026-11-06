МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБ
В регионе
- 06 ноября, 2026
- 01:41
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Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять на следующей неделе решение о лишении Армении права голоса в организации.
Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы", - сказал он.
Панкин напомнил, что РФ председательствует в ОДКБ и несет ответственность за всю повестку дня.
Отметим, что очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.
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