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    МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБ

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 01:41
    МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБ

    Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять на следующей неделе решение о лишении Армении права голоса в организации.

    Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    "Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы", - сказал он.

    Панкин напомнил, что РФ председательствует в ОДКБ и несет ответственность за всю повестку дня.

    Отметим, что очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.

    МИД РФ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения
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