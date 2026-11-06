МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБ

Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять на следующей неделе решение о лишении Армении права голоса в организации.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы", - сказал он.

Панкин напомнил, что РФ председательствует в ОДКБ и несет ответственность за всю повестку дня.

Отметим, что очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.