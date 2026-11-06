İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiya XİN: Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilə bilər

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 01:51
    Rusiya XİN: Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilə bilər

    Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası gələn həftə Ermənistanın təşkilatda səsvermə hüququndan məhrum edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Pankin bildirib.

    "Ermənistan artıq iki ildən çoxdur ki, üzvlük haqlarını ödəmir, buna görə də onun üzvlüyünün müvəqqəti dayandırılması - daha dəqiqi, üzvlük haqları ödənilənə qədər səsvermə hüququndan məhrum edilməsi məsələsinə baxıla və qərar qəbul edilə bilər", - o deyib.

    Pankin xatırladıb ki, Rusiya KTMT-yə sədrlik edir və bütün gündəliyə görə məsuliyyət daşıyır.

    Qeyd edək ki, KTMT-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbəti sessiyası noyabrın 11-də Moskvada keçiriləcək.

    Rusiya XİN Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Ermənistan
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