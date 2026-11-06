Ицхак Герцог 8 ноября назовет кандидата на пост премьера Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог объявит имя политика, которому будет поручено формирование новой правящей коалиции, 8 ноября.

Как передает Report, об этом израильский президент заявил после консультаций с представителями всех партий, вошедших в созыв Кнессета (парламент) по итогам выборов 27 октября.

Герцог констатировал, что подавляющее большинство рекомендаций получили лидер ведущей оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", занявшую первое место по числу голосов на выборах. Преимущество осталось за Айзенкотом: его кандидатуру поддержали 67 депутатов из 120, в пользу Нетаньяху высказались 46. Еще семь депутатов воздержались.

Отметим, что по итогам выборов 27 октября ни один из двух блоков не получил большинства в парламенте. "Ликуд" Нетаньяху и его союзники заняли 53 из 120 мест в Кнессете, а партия Айзенкота "Яшар" и три другие оппозиционные партии получили 48 мандатов.

Еще 19 мест достались двум арабским объединениям, которые на консультациях с Герцогом поддержали кандидатуру Айзенкота, чтобы не допустить сохранения у власти Нетаньяху.