İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İsxak Hersoq İsrailin baş naziri postuna namizədin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 01:18
    İsxak Hersoq İsrailin baş naziri postuna namizədin adını açıqlayacaq

    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq yeni hakim koalisiyanın formalaşdırılması tapşırılacaq siyasətçinin adını noyabrın 8-də elan edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Prezidenti oktyabrın 27-də keçirilmiş seçkilərin yekunlarına əsasən Knessetə (parlament) daxil olan bütün partiyaların nümayəndələri ilə məsləhətləşmələrdən sonra bildirib.

    Hersoq qeyd edib ki, tövsiyələrin böyük əksəriyyətini aparıcı müxalifət partiyası olan "Yaşar"ın lideri Qadi Ayzenkot və seçkilərdə səs sayına görə birinci yeri tutan "Likud" partiyasına rəhbərlik edən baş nazir Benyamin Netanyahu alıb. Üstünlük Ayzenkotda qalıb: onun namizədliyini 120 deputatdan 67-si dəstəkləyib, 46 nəfər isə Netanyahunun lehinə çıxış edib. Daha yeddi deputat bitərəf qalıb.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 27-də keçirilən seçkilərin nəticələrinə görə, iki blokdan heç biri parlamentdə səs çoxluğu əldə edə bilməyib. Netanyahunun "Likud" partiyası və onun müttəfiqləri Knessetdəki 120 yerdən 53-nü tutub, Ayzenkotun "Yaşar" partiyası və digər üç müxalifət partiyası isə 48 mandat alıb.

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    Ицхак Герцог 8 ноября назовет кандидата на пост премьера Израиля
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