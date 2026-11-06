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    Лига Европы УЕФА: "Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу"

    Футбол
    • 06 ноября, 2026
    • 01:59
    Лига Европы УЕФА: Милан дома сенсационно проиграл Ференцварошу

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл на выезде в Шотландии с "Селтиком".

    Итальянский "Милан" дома на "Сан-Сиро" уступил венгерскому "Ференцварошу", при этом гости доигрывали матч вдесятером.

    Лига Европы УЕФА

    Этап лиги

    IV тур

    "Милан" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия) 0:2

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) 2:0

    "Кристал Пэлас" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) 1:1

    "Левски" (Болгария) - "Ягеллония" (Польша) 1:0

    "Лиллестрём" (Норвегия) - "Виктория" (Чехия) 0:1

    НЕК (Нидерланды) - "Омония" (Кипр) 3:1

    "Реал Сосьедад" (Испания) - "Лион" (Франция) 1:1

    "Спарта" (Чехия) - "Борнмут" (Англия) 1:3

    "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - ОФИ (Греция) 0:2

    "Байер 04" (Германия) - "Марсель" (Франция) 0:1

    "Бенфика" (Португалия) - "Лех" (Польша) 3:1

    "Сельта" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) 1:2

    "Штурм" (Австрия) - "Целе" (Словения) 2:3

    "Сандерленд" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2

    "Селтик" (Шотландия) - "Бешикташ" (Турция) 3:2

    "Торренсе" (Португалия) - "Арарат" (Армения) 3:2

    АЗ (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) 1:2

    Напомним, что накануне греческий "Олимпиакос" сыграл в безголевую ничью с "Ренном" во Франции.

    Лига Европы УЕФА
    UEFA Avropa Liqası: "Milan" öz meydanında uduzub, "Yuventus" səfərdə qələbə qazanıb
    MiniBoss
    44 filmi

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