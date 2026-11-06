Лига Европы УЕФА: "Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу"
- 06 ноября, 2026
- 01:59
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В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл на выезде в Шотландии с "Селтиком".
Итальянский "Милан" дома на "Сан-Сиро" уступил венгерскому "Ференцварошу", при этом гости доигрывали матч вдесятером.
Лига Европы УЕФА
Этап лиги
IV тур
"Милан" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия) 0:2
"Андерлехт" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) 2:0
"Кристал Пэлас" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) 1:1
"Левски" (Болгария) - "Ягеллония" (Польша) 1:0
"Лиллестрём" (Норвегия) - "Виктория" (Чехия) 0:1
НЕК (Нидерланды) - "Омония" (Кипр) 3:1
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Лион" (Франция) 1:1
"Спарта" (Чехия) - "Борнмут" (Англия) 1:3
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - ОФИ (Греция) 0:2
"Байер 04" (Германия) - "Марсель" (Франция) 0:1
"Бенфика" (Португалия) - "Лех" (Польша) 3:1
"Сельта" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) 1:2
"Штурм" (Австрия) - "Целе" (Словения) 2:3
"Сандерленд" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2
"Селтик" (Шотландия) - "Бешикташ" (Турция) 3:2
"Торренсе" (Португалия) - "Арарат" (Армения) 3:2
АЗ (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) 1:2
Напомним, что накануне греческий "Олимпиакос" сыграл в безголевую ничью с "Ренном" во Франции.