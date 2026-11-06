Лига Европы УЕФА: "Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу"

В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, единственный представитель Турции в турнире "Бешикташ" сыграл на выезде в Шотландии с "Селтиком".

Итальянский "Милан" дома на "Сан-Сиро" уступил венгерскому "Ференцварошу", при этом гости доигрывали матч вдесятером.

Лига Европы УЕФА

Этап лиги

IV тур

"Милан" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия) 0:2

"Андерлехт" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) 2:0

"Кристал Пэлас" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) 1:1

"Левски" (Болгария) - "Ягеллония" (Польша) 1:0

"Лиллестрём" (Норвегия) - "Виктория" (Чехия) 0:1

НЕК (Нидерланды) - "Омония" (Кипр) 3:1

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Лион" (Франция) 1:1

"Спарта" (Чехия) - "Борнмут" (Англия) 1:3

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - ОФИ (Греция) 0:2

"Байер 04" (Германия) - "Марсель" (Франция) 0:1

"Бенфика" (Португалия) - "Лех" (Польша) 3:1

"Сельта" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) 1:2

"Штурм" (Австрия) - "Целе" (Словения) 2:3

"Сандерленд" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2

"Селтик" (Шотландия) - "Бешикташ" (Турция) 3:2

"Торренсе" (Португалия) - "Арарат" (Армения) 3:2

АЗ (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) 1:2

Напомним, что накануне греческий "Олимпиакос" сыграл в безголевую ничью с "Ренном" во Франции.