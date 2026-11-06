UEFA Avropa Liqası: "Milan" öz meydanında uduzub, "Yuventus" səfərdə qələbə qazanıb
- 06 noyabr, 2026
- 01:59
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UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində IV turun digər matçları bu gün keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olub.
İtaliyanın "Yuventus" klubu Niderlandda AZ komandası ilə, "Milan" isə evdə Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivi ilə qarşılaşıb.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
"Milan" (İtaliya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) 0:2
"Anderlext" (Belçika) - "Zaltsburq" (Avstriya) 2:0
"Kristal Pelas" (İngiltərə) - "Hoffenhaym" (Almaniya) 1:1
"Levski" (Bolqarıstan) - "Yagelloniya" (Polşa) 1:0
"Lillestrem" (Norveç) - "Viktoriya" (Çexiya) 0:1
NEK (Niderland) - "Omoniya" (Kipr) 3:1
"Real Sosyedad" (İspaniya) - "Lion" (Fransa) 1:1
"Sparta" (Çexiya) - "Bornmut" (İngiltərə) 1:3
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - OFİ (Yunanıstan) 0:2
"Bayer 04" (Almaniya) - "Marsel" (Fransa) 0:1
"Benfika" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa) 3:1
"Selta" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika) 1:2
"Şturm" (Avstriya) - "Sele" (Sloveniya) 2:3
"Sanderlend" (İngiltərə) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) 0:2
"Seltik" (Şotlandiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə) 3:2
"Torrense" (Portuqaliya) - "Ararat" (Ermənistan) 3:2
AZ (Niderland) - "Yuventus" (İtaliya) 1:2
Xatırladaq ki, ötən gün Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos" Fransada "Renn"lə qolsuz heç-heçə edib.