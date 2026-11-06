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    UEFA Avropa Liqası: "Milan" öz meydanında uduzub, "Yuventus" səfərdə qələbə qazanıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 01:59
    UEFA Avropa Liqası: Milan öz meydanında uduzub, Yuventus səfərdə qələbə qazanıb

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində IV turun digər matçları bu gün keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olub.

    İtaliyanın "Yuventus" klubu Niderlandda AZ komandası ilə, "Milan" isə evdə Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivi ilə qarşılaşıb.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    "Milan" (İtaliya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) 0:2

    "Anderlext" (Belçika) - "Zaltsburq" (Avstriya) 2:0

    "Kristal Pelas" (İngiltərə) - "Hoffenhaym" (Almaniya) 1:1

    "Levski" (Bolqarıstan) - "Yagelloniya" (Polşa) 1:0

    "Lillestrem" (Norveç) - "Viktoriya" (Çexiya) 0:1

    NEK (Niderland) - "Omoniya" (Kipr) 3:1

    "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Lion" (Fransa) 1:1

    "Sparta" (Çexiya) - "Bornmut" (İngiltərə) 1:3

    "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - OFİ (Yunanıstan) 0:2

    "Bayer 04" (Almaniya) - "Marsel" (Fransa) 0:1

    "Benfika" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa) 3:1

    "Selta" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika) 1:2

    "Şturm" (Avstriya) - "Sele" (Sloveniya) 2:3

    "Sanderlend" (İngiltərə) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) 0:2

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə) 3:2

    "Torrense" (Portuqaliya) - "Ararat" (Ermənistan) 3:2

    AZ (Niderland) - "Yuventus" (İtaliya) 1:2

    Xatırladaq ki, ötən gün Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos" Fransada "Renn"lə qolsuz heç-heçə edib.

    UEFA Avropa Liqası Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı (UEFA) Yuventus FK Beşiktaş FK Milan FK
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