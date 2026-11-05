На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим
Происшествия
- 05 ноября, 2026
- 23:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, скоростной режим на всех полосах трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/ч.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Кроме того, на информационных табло размещен знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
Последние новости
03:08
В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метровВ регионе
02:54
Кушнер: США провели с союзниками содержательные консультации по ЕвропеДругие страны
02:39
В Иране запустили проект для противодействия StarlinkВ регионе
02:23
Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое затронет всю ЕвропуДругие страны
01:59
Лига Европы УЕФА: "Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу"Футбол
01:57
В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тураФутбол
01:41
МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБВ регионе
01:18
Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашениеВ регионе
01:13
Ицхак Герцог 8 ноября назовет кандидата на пост премьера ИзраиляДругие страны