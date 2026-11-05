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    На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим

    Происшествия
    • 05 ноября, 2026
    • 23:57
    На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим

    В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, скоростной режим на всех полосах трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/ч.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    Кроме того, на информационных табло размещен знак "скользкая дорога".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.

    Скоростной режим Зыхский круг-аэропорт
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib
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