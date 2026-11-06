Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура

    Футбол
    • 06 ноября, 2026
    • 01:57
    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура

    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, турецкий "Трабзонспор" дома уступил немецкому "Фрайбургу".

    "Аталанта" в родных стенах не смогла справиться с казахстанским "Кайратом", а "Аякс" в Дании разгромил "Мидтьюлланн".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап, III тур

    "Аталанта" (Италия) - "Кайрат" (Казахстан) 1:1

    "Мидтьюлланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды) 1:6

    "Црвена Звезда" (Сербия) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 2:1

    "КуПС" (Финляндия) - "Гент" (Бельгия) 0:0

    "Линкольн" (Гибралтар) - "Хайдук" (Хорватия) 1:0

    "Трабзонспор" (Турция) - "Фрайбург" (Германия) 0:1

    "Орхус" (Дания) - "Брага" (Португалия) 0:0

    "Тун" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) 3:1

    "Мьельбю" (Швеция) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 2:0

    "Монако" (Франция) - "Норшелланн" (Дания) 2:0

    "Копенгаген" (Дания) - "Иберия" (Грузия) 2:1

    "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Болгария) 2:1

    "Лугано" (Швейцария) - "Жальгирис" (Литва) 3:0

    "Хетафе" (Испания) - "Брайтон" (Англия) 0:1

    "Твенте" (Нидерланды) - "Пафос" (Кипр) 3:1

    "Сент-Трюден" (Бельгия) - "Бранн" (Норвегия) 1:1

    "Университатя" (Крайова, Румыния) - "Эгнатия" (Албания) 2:0

    "Рига" (Латвия) - "Яблонец" (Чехия) 1:1

    Лига конференций УЕФА
    UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" öz meydanında məğlub olub
    44 filmi
    44 filmi

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