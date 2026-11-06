В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура
- 06 ноября, 2026
- 01:57
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В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, турецкий "Трабзонспор" дома уступил немецкому "Фрайбургу".
"Аталанта" в родных стенах не смогла справиться с казахстанским "Кайратом", а "Аякс" в Дании разгромил "Мидтьюлланн".
Лига конференций УЕФА
Общий этап, III тур
"Аталанта" (Италия) - "Кайрат" (Казахстан) 1:1
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды) 1:6
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Интер Эскальдес" (Андорра) 2:1
"КуПС" (Финляндия) - "Гент" (Бельгия) 0:0
"Линкольн" (Гибралтар) - "Хайдук" (Хорватия) 1:0
"Трабзонспор" (Турция) - "Фрайбург" (Германия) 0:1
"Орхус" (Дания) - "Брага" (Португалия) 0:0
"Тун" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) 3:1
"Мьельбю" (Швеция) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 2:0
"Монако" (Франция) - "Норшелланн" (Дания) 2:0
"Копенгаген" (Дания) - "Иберия" (Грузия) 2:1
"Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Болгария) 2:1
"Лугано" (Швейцария) - "Жальгирис" (Литва) 3:0
"Хетафе" (Испания) - "Брайтон" (Англия) 0:1
"Твенте" (Нидерланды) - "Пафос" (Кипр) 3:1
"Сент-Трюден" (Бельгия) - "Бранн" (Норвегия) 1:1
"Университатя" (Крайова, Румыния) - "Эгнатия" (Албания) 2:0
"Рига" (Латвия) - "Яблонец" (Чехия) 1:1